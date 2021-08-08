Война в Афганистане. Талибан взял вторую столицу провинции, США нанесли по ним авиаудар

Боевики Талибана заявляют, что они захватили афганский город Шибарган – это вторая региональная столица, павшая под натиском боевиков. США поддержали правительственную армию Афганистана и американская авиация ударила по талибам. Об этом сообщает BBC.

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Представитель Минобороны Афганистана Фаваад Аман сообщил журналистам, что правительственные войска еще находятся в городе и "скоро" уничтожат талибов. Но он признал, что талибы захватили часть города, и что правительственные войска отступили, "чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения". При этом глава районного совета Бабур Эщи сказал, что боевики контролируют уже весь город, кроме армейской базы, где продолжаются бои.

Владислав Сердюк

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