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Война в Афганистане. Талибан взял вторую столицу провинции, США нанесли по ним авиаудар

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08.08.2021, 07:35
Война в Афганистане. Талибан взял вторую столицу провинции, США нанесли по ним авиаудар - Фото
Афганские военные во время боев в Герате (Фото - ЕРА)

Боевики Талибана заявляют, что они захватили афганский город Шибарган – это вторая региональная столица, павшая под натиском боевиков. США поддержали правительственную армию Афганистана и американская авиация ударила по талибам. Об этом сообщает BBC.

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Представитель Минобороны Афганистана Фаваад Аман сообщил журналистам, что правительственные войска еще находятся в городе и "скоро" уничтожат талибов. Но он признал, что талибы захватили часть города, и что правительственные войска отступили, "чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения". При этом глава районного совета Бабур Эщи сказал, что боевики контролируют уже весь город, кроме армейской базы, где продолжаются бои. 

Тяжелые бои продолжаются в других городах, например, Кундузе и Лашкаргахе.

На фоне продвижения боевиков в Шибаргане по ним ударила авиация ВВС США, сообщил представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман: "Скопление талибов было поражено B-52 в Шибаргане, провинция Джаузджан сегодня вечером (7 августа – ред.) в 18:30. Террористы понесли тяжелые потери в результате действий ВВС США". 

Позже он написал, что в результате авиаудара погибли "более 200 талибов": "Более 200 террористов-талибов были убиты в Шибаргане после того, как сегодня вечером (7 августа – ред.) ВВС нанесли удар по их скоплениям и укрытиям. В результате авиаударов было уничтожено большое количество их оружия и боеприпасов и более 100 единиц техники".

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Владислав Сердюк
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афганистан талибан шибарган
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