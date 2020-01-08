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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 января

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 января - Фото
08.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ИРАН НАНЕС РАКЕТНЫЙ УДАР ПО АМЕРИКАНЦАМ В ИРАКЕ. В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани. КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Президент США заявил, что не пострадал ни один американец. В ответ США не будут применять армию, а лишь усилят санкции против Ирана (подробнее).

2. В ИРАНЕ УПАЛ BOEING 737-800 АВИАКОМПАНИИ МАУ. Сегодня рано утром самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 Тегеран–Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли. По данным главы МИД Вадима Пристайко, на борту лайнера было 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 11 -Украины (с экипажем), 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - ФРГ, 3 – Британии. Опубликован также полный список погибших (подробнее).

3. ПУТИН И ЭРДОГАН ЗАПУСТИЛИ ТУРЕЦКИЙ ПОТОК. В Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод Турецкий поток. Следует отметить, что полностью использовать возможности нового экспортного трубопровода Газпром пока не сможет. Загрузка первой нитки напрямую будет зависеть от спроса на внутреннем рынке Турции, где Газпром вынужден конкурировать с азербайджанским газом и поставками СПГ (подробнее).

4. НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. Отмечается, что цены на нефть замедлили свой рост и отошли от максимумов, вызванных ракетными ударами Ирана по американским базам в Ираке. По словам некоторых обозревателей, такие действия Ирана - это начало полномасштабного военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Цены на нефть подскочили 7 января более чем на 4% (подробнее).

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