Крушение Boeing 737 в Иране. Все новости о катастрофе на 14:00

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Сегодня рано утром самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 Тегеран–Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли. Имена членов экипажа опубликованы на сайте МАУ.

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Всего на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, но двое не сели на борт. Их имена известны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным главы МИД Вадима Пристайко, на борту лайнера было 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 11 -Украины (с экипажем), 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - ФРГ, 3 - Британии.

В МАУ сообщили - самолет был исправен и прошел техобслуживание 6 января.

Иранские власти причинами трагедии назвали технические неполадки. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить иранской ракетой. Посольство Украины в Иране исключило версию ракетной атаки или теракта, но вскоре удалило заявление, а затем исправило на новое, где говорится, что версии трагедии установит комиссия.

Иран отказался передавать черные ящики упавшего лайнера компании Boeing.

МАУ прекращает полеты в Иран до установления причин трагедии. Позже премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что работу в воздушном пространстве Ирана временно прекращают все авиакомпании Украины.

Президент Владимир Зеленский прервал визит в Оман, поручил генпрокурору открыть дело и анонсировал проверку всего гражданского авиафлота Украины.

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