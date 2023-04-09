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Четыре главных новости Украины и мира на 20:00 9 апреля

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 20:00
Четыре главных новости Украины и мира на 20:00 9 апреля - Фото
Фото - Запорізька ОВА

1. Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть жертвы – фото разрушений. Две ракеты попали в частный сектор города, разрушив жилой дом и повредив окна и кровлю в других домах рядом. Погибли мужчина и 11-летний ребенок (подробнее).

2. Discord, 4chan, Telegram. Как распространилась "утечка" из Пентагона – Bellingcat. Фотографии якобы секретных документов Пентагона, о которых стало публично известно после публикации New York Times 6 апреля, впервые появились на серверах популярной среди геймеров платформы Discord не менее месяца до этого, пишет Bellingcat (подробнее).

3. "Очень провокационно". Китай впервые открыто имитировал ракетный удар по Тайваню. Вооруженные силы Китая во время учений по "окружению Тайваня" впервые имитировали ракетный удар по острову и морским целям вокруг него (подробнее).

4. ВСУ выстрелом из М777 уничтожили редкую РЛС россиян: у них таких было только 11 – видео. Украинские защитники уничтожили редкую радиолокационную систему армии России "Репейник" (подробнее).

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Оксана Житнюк
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