"Очень провокационно". Китай впервые открыто имитировал ракетный удар по Тайваню
Вооруженные силы Китая во время учений по "окружению Тайваня", которые начались в субботу, впервые имитировал ракетный удар по острову и морским целям вокруг него, пишет Reuters.
По информации источника Reuters, Китай провел симуляцию воздушных и морских атак не только на тайванские, но и на иностранные военные цели в водах у побережья Тайваня.
"Тайвань не единственная их цель. Это очень провокационно", – сказал собеседник издания.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на середину дня по местному времени они засекли 58 китайских самолетов, включая истребителей Су-30 и бомбардировщики H-6 (лицензионная версия Ту-16).
"Что касается передвижения ракетных сил китайских коммунистов, национальные вооруженные силы внимательно отслеживают их посредством общей системы разведки, наблюдения и рекогносцировки. Силы противовоздушной обороны остаются в состоянии повышенной готовности", – заявили на Тайване.
Китайский государственный таблоид Global Times указывает, что в официальных сообщениях КНР впервые открыто заявили о моделировании ракетного удара по Тайваню.
Научный сотрудник Академии военных наук Китая Чжао Сяочжуо (Zhao Xiaozhuo) предполагает, что ключевыми целями для китайских ракет были объекты инфраструктуры, такие как взлетно-посадочные полосы, военные материально-технические базы и мобильные цели, "чтобы в случае необходимости уничтожить их одним махом.
Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще в Японии, Австралии, Канаде и странах Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.
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