"Очень провокационно". Китай впервые открыто имитировал ракетный удар по Тайваню

Вооруженные силы Китая во время учений по "окружению Тайваня", которые начались в субботу, впервые имитировал ракетный удар по острову и морским целям вокруг него, пишет Reuters.

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"Несколько типов подразделений [9 апреля] совершили совместные имитационные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и в окрестных водах и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова", – сообщило Центральное телевидение Китая.



По информации источника Reuters, Китай провел симуляцию воздушных и морских атак не только на тайванские, но и на иностранные военные цели в водах у побережья Тайваня.

"Тайвань не единственная их цель. Это очень провокационно", – сказал собеседник издания.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на середину дня по местному времени они засекли 58 китайских самолетов, включая истребителей Су-30 и бомбардировщики H-6 (лицензионная версия Ту-16).

"Что касается передвижения ракетных сил китайских коммунистов, национальные вооруженные силы внимательно отслеживают их посредством общей системы разведки, наблюдения и рекогносцировки. Силы противовоздушной обороны остаются в состоянии повышенной готовности", – заявили на Тайване.

Китайский государственный таблоид Global Times указывает, что в официальных сообщениях КНР впервые открыто заявили о моделировании ракетного удара по Тайваню.

Научный сотрудник Академии военных наук Китая Чжао Сяочжуо (Zhao Xiaozhuo) предполагает, что ключевыми целями для китайских ракет были объекты инфраструктуры, такие как взлетно-посадочные полосы, военные материально-технические базы и мобильные цели, "чтобы в случае необходимости уничтожить их одним махом.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".



Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще в Японии, Австралии, Канаде и странах Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

16 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвень сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.

Пекин пригрозил, что у Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".

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Андрій Водяний

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