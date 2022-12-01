Четыре категории (не)лояльности к оккупантам: что Россия планировала для украинцев

Спецслужбы России готовили планы "усмирения" гражданского населения на период после завершения оккупации всей Украины. Об этом говорится в аналитическом докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (Royal United Services Institute).

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Россия планировала после завершения "активной фазы" вторжения в Украину, на которую отводилось примерно 10 дней, передать функцию контроля за оккупированными территориями и создания на них оккупационных администраций от регулярных войск к Росгвардии и ФСБ.

В докладе говорится, что Кремль исходил из того, что украинские правительственные чиновники при успехе блицкрига или сбегут, или будут захвачены, а общество не успеет мобилизоваться для сопротивления вторжению. Отдельно ставилась задача захватить или казнить людей, причастных к Революции Достоинства 2014 года.

Предусматривалось, что с отдельными протестами и акциями гражданского сопротивления можно будет справиться с помощью местных пророссийских групп, которые будут работать при поддержке Росгвардии.

В то же время ФСБ должна была задержать местных функционеров и обеспечить фильтрацию гражданского населения для разделения его по четырем основным категориям:

- непримиримые, которые подлежат физической ликвидации

- нелояльно настроенные, которых можно переубедить или запугать

- нейтральные, которых можно склонить к сотрудничеству

- полностью лояльные, готовые сотрудничать.

Аналитики указывают, что ФСБ проводила с привлечением частей ВДВ учения по захвату или уничтожению "крайне нелояльных".

"Умеренно нелояльных" планировали выявлять через поквартирные обходы и затем "обрабатывать" в фильтрационных лагерях с привлечением контрразведки. Часть нелояльных планировалось депортировать в Россию, часть – использовать для контроля за подпольным сопротивлением.

В докладе также говорится, что важным элементом плана полномасштабного вторжения России в феврале было склонение к предательству высшего командного состава ВСУ.

8 сентября на Совбезе ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские чиновники контролируют и координируют фильтрацию на оккупированных украинских территориях.

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Сергій Бережний

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