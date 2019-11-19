Число жителей Украины стало меньше 42 миллионов

По состоянию на 1 октября 2019 года, численность населения Украины составила 41,9 млн человек. Об этом говорится в экспресс-отчете Государственной службы статистики (ГСС).
По данным ГСС, с января по октябрь количество населения уменьшилось на 193 200 человек, а показатели смерти превышают показатели рождаемости: на 100 умерших - 53 рожденных.
Данные по оценке численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; по естественному и миграционному движению населения - сформированы на основе административных данных без учета Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.
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