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Число жителей Украины стало меньше 42 миллионов

Число жителей Украины стало меньше 42 миллионов - Фото
Фото: depositphotos.com
19.11.2019, 18:30

За январь-октябрь в Украине стало почти на 200 000 человек меньше

По состоянию на 1 октября 2019 года, численность населения Украины составила 41,9 млн человек. Об этом говорится в экспресс-отчете Государственной службы статистики (ГСС).

По данным ГСС, с января по октябрь количество населения уменьшилось на 193 200 человек, а показатели смерти превышают показатели рождаемости: на 100 умерших - 53 рожденных.

Данные по оценке численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; по естественному и миграционному движению населения - сформированы на основе административных данных без учета Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

  • ООН посчитала, что в 2100 году на Земле будет жить почти 11 млрд человек. А жителей Украины почти вдвое меньше, чем сейчас.
  • По состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения составляла 42 млн 177 тыс 579 человек

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