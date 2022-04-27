"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

26 апреля сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Украине впервые после начала войны приехали на украинскую территорию. Об этом сообщается в Twitter посольства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отлично вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с МИД Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, этот визит стал первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем.

"Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – сообщили в посольстве.

Судя по фотографиям, американские дипломаты успели погулять по Львову и почитать надписи, посвященные русскому военному кораблю, на сувенирных футболках.

12 февраля Государственный департамент США принял решение о вывозе из Украины дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве – из-за угрозы военных действий со стороны России.

25 апреля президент США Джо Байден объявил Бриджит Бринк предполагаемой главой дипмиссии в Украине.

Читайте также: Возвращение посольства и новая военная помощь. Подробности визита Блинкена в Киев: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.