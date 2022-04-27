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"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 04:43
Сотрудники посольства США во Львове (Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv)

26 апреля сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Украине впервые после начала войны приехали на украинскую территорию. Об этом сообщается в Twitter посольства.

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"Отлично вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с МИД Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, этот визит стал первым шагом к более регулярным поездкам в ближайшем будущем.

"Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – сообщили в посольстве.

Судя по фотографиям, американские дипломаты успели погулять по Львову и почитать надписи, посвященные русскому военному кораблю, на сувенирных футболках.

"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

"Читали надписи о корабле на футболках". Дипломаты США съездили во Львов, Киев позже: фото

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Наталия Медведева
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Львов посольство Посольство США
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