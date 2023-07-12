Члены G7 согласуют принципы гарантий безопасности для Украины уже сегодня – Белый дом
В рамках саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Большой семерки согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила представительница Белого дома по вопросам Европы Аманда Слоут. Ее цитирует Bloomberg.
По ее словам, решение G7 поможет Украине и пошлет России сигнал, что "время не на ее стороне".
"Эта многосторонняя декларация сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины, это весомый сигнал России о том, что время не на ее стороне", – сказала Слоут.
Она подчеркнула, что президент США Джо Байден вместе с лидерами Большой семерки сделают на саммите заявление о гарантиях безопасности для Украины.
Декларация G7 будет предусматривать выделение Украине военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие ВПК.
- Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
- Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".
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