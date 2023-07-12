Члены G7 согласуют принципы гарантий безопасности для Украины уже сегодня – Белый дом

В рамках саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Большой семерки согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила представительница Белого дома по вопросам Европы Аманда Слоут. Ее цитирует Bloomberg.

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По ее словам, решение G7 поможет Украине и пошлет России сигнал, что "время не на ее стороне".

"Эта многосторонняя декларация сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины, это весомый сигнал России о том, что время не на ее стороне", – сказала Слоут.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден вместе с лидерами Большой семерки сделают на саммите заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Декларация G7 будет предусматривать выделение Украине военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие ВПК.

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

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