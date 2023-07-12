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Члены G7 согласуют принципы гарантий безопасности для Украины уже сегодня – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 11:03
Члены G7 согласуют принципы гарантий безопасности для Украины уже сегодня – Белый дом - Фото
Аманда Слоут (Фото: ЕРА)

В рамках саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Большой семерки согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила представительница Белого дома по вопросам Европы Аманда Слоут. Ее цитирует Bloomberg.

По ее словам, решение G7 поможет Украине и пошлет России сигнал, что "время не на ее стороне".

"Эта многосторонняя декларация сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины, это весомый сигнал России о том, что время не на ее стороне", – сказала Слоут.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден вместе с лидерами Большой семерки сделают на саммите заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Декларация G7 будет предусматривать выделение Украине военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения ВСУ и военных учений, а также развитие ВПК.

Читайте также: Bloomberg узнал о проекте гарантий безопасности для Украины от НАТО и G7

Милана Головань
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