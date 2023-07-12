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Члени G7 погодять принципи гарантій безпеки для України вже сьогодні – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 11:03
Члени G7 погодять принципи гарантій безпеки для України вже сьогодні – Білий дім - Фото
Аманда Слоут (Фото: ЕРА)

У межах саміту НАТО у Вільнюсі лідери Великої сімки погодять принципи гарантій безпеки для України. Про це повідомила представниця Білого дому з питань Європи Аманда Слоут. Її цитує Bloomberg.

За її словами, рішення G7 допоможе Україні та надішле Росії сигнал, що "час не на її боці".

"Ця багатостороння декларація сигналізує про спільну довгострокову відданість створенню потужної оборонної страхової сили для України, це значний сигнал Росії про те, що час не на її боці", – сказала Слоут.

Вона наголосила, що президент США Джо Байден разом із лідерами Великої сімки зроблять на саміті заяву щодо гарантій безпеки для України.

Декларація G7 про гарантії безпеки Україні передбачатиме виділення військової техніки, посилення обміну розвідданими, розширення програм навчання ЗСУ та військових навчань, а також розвиток ВПК.

Читайте також: Bloomberg дізнався про проєкт гарантій безпеки для України від НАТО та G7

Мілана Головань
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G7білий дімгарантії безпекиаманда слоут
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