Члени G7 погодять принципи гарантій безпеки для України вже сьогодні – Білий дім

У межах саміту НАТО у Вільнюсі лідери Великої сімки погодять принципи гарантій безпеки для України. Про це повідомила представниця Білого дому з питань Європи Аманда Слоут. Її цитує Bloomberg.

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За її словами, рішення G7 допоможе Україні та надішле Росії сигнал, що "час не на її боці".

"Ця багатостороння декларація сигналізує про спільну довгострокову відданість створенню потужної оборонної страхової сили для України, це значний сигнал Росії про те, що час не на її боці", – сказала Слоут.

Вона наголосила, що президент США Джо Байден разом із лідерами Великої сімки зроблять на саміті заяву щодо гарантій безпеки для України.

Декларація G7 про гарантії безпеки Україні передбачатиме виділення військової техніки, посилення обміну розвідданими, розширення програм навчання ЗСУ та військових навчань, а також розвиток ВПК.

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що на саміті Київ може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".

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