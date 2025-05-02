Чмут объяснил, почему украинской армии нужна молодежь. Привел в пример солдат КНДР

Тарас Чмут подчеркнул, что для всех военнослужащих, независимо от возраста, необходимо создать надлежащие условия

Тарас Чмут (Скриншот: видео LIGA.net)

Молодые люди нужны армии, ведь они потенциально физически здоровее, им легче даются технологии и они не истощены тремя годами большой войны, считает руководитель Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" Тарас Чмут. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Молодые люди потенциально физически здоровее, чем те люди, которым 40+ или 50+. Физиология такова. Им легче даются технологии – второе. Они молоды, они в них живут. И третье – они еще не истощены тремя годами большой войны, то есть у них еще есть какая-то энергия энтузиазма", — сказал Чмут.

В то же время он подчеркнул, что для всех военнослужащих, независимо от возраста, необходимо создать надлежащие условия подготовки, условия службы и применение на поле боя.

"Вас должны одинаково качественно готовить, одинаково качественно обеспечивать и должны вами одинаково качественно управлять", – уточнил руководитель "Повернись живим".

Чмут в контексте привлечения молодежи в армию упомянул участие солдат Северной Кореи в боевых действиях в Курской области.

"Когда россияне, применив их [военных КНДР] – а у них не было боевого опыта, должного обеспечения современными технологиями, но просто, потому что они физически сильны, молоды, здоровы – фактически вытеснили нас полностью в Сумскую область", – отметил он.

Руководитель "Повернись живим" признал, что это произошло с огромными потерями, но "россияне достигли своей стратегической цели".

"Силами корейцев, не имевших всего этого опыта. Которые не знали, что такое Mavic, и просто бежали через поле, как в Корейской войне или Второй мировой. Их там всех убивали, потом бежали следующие. Их там всех убивали, потом бежали следующие. И следующие уже добегали", – заявил Чмут.

Контракт 18-24 – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. В его рамках украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).

Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.