Чмут пояснив, чому українській армії потрібна молодь. Навів у приклад солдатів КНДР

Тарас Чмут наголосив, що для всіх військовослужбовців, незалежно від віку, необхідно створити належні умови

Тарас Чмут (Скриншот: відео LIGA.net)

Молоді люди потрібні армії, адже вони потенційно фізично здоровіші, їм легше даються технології й вони не виснажені трьома роками великої війни, вважає керівник Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"Молоді люди потенційно фізично здоровіші, ніж ті люди, яким 40+ чи 50+. Фізіологія така. Їм легше даються технології – друге. Вони молоді, вони в них живуть. І третє – вони ще не виснажені трьома роками великої війни, тобто у них ще є якась енергія запалу", – сказав Чмут.

Водночас він наголосив, що для всіх військовослужбовців, незалежно від віку, необхідно створити належні умови підготовки, служби та застосування на полі бою.

"Вас мають однаково якісно готувати, однаково якісно забезпечувати й вами мають однаково якісно управляти", – уточнив керівник "Повернись живим".

Чмут у контексті залучення молоді до армії згадав участь солдатів Північної Кореї у бойових діях у Курській області.

"Коли росіяни, застосувавши їх [військових КНДР] – а вони не мали бойового досвіду, належного забезпечення сучасними технологіями, але просто, бо вони фізично сильні, молоді, здорові – фактично витіснили нас повністю на Сумщину", – зазначив він.

Керівник "Повернись живим" визнав, що це відбулося з величезними втратами, але "росіяни досягнули своєї стратегічної цілі".

"Силами корейців, які не мали всього цього досвіду. Які не знали, що таке Mavic, і просто бігли через поле, як у Корейській війні або Другій світовій. Їх там всіх вбивали, потім бігли наступні. Їх там всіх вбивали, потім бігли наступні. І наступні вже добігали", – заявив Чмут.

"Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).

Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.