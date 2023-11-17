UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Болгарии: Мир возобновится только тогда, когда режим Путина проиграет Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 07:48
Президент Болгарии: Мир возобновится только тогда, когда режим Путина проиграет Украине - Фото
Тодор Тагарев (Скриншот с видео)

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины – в национальных интересах страны, поскольку "мир восстановится только тогда, когда авторитарный режим российского диктатора Владимира Путина проиграет в войне". Его цитирует Euractiv.

"Мир будет восстановлен только тогда, когда авторитарный режим Путина проиграет эту войну. Именно понимая это, Болгария присоединилась к общей политике Евросоюза по оказанию военной помощи Украине в соответствии с заявленными потребностями", – сказал он.

Тагарев отметил, что в рядах ВСУ воюют этнические болгары, которые погибают, защищая свою Родину.

"Защищая себя, Украина защищает Европу от Кремля. Если Украина проиграет, будьте готовы по меньшей мере удвоить ресурсы, выделяемые Болгарией на оборону", – сказал министр обороны Болгарии.

Также, по его словам, российская дезинформационная кампания влияет на боеспособность болгарской армии, подпитывая страх войны в обществе.

По данным Министерства обороны Болгарии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество заявок в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%.

Читайте также: В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинболгарияТодор Тагарев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 