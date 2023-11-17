Президент Болгарии: Мир возобновится только тогда, когда режим Путина проиграет Украине

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины – в национальных интересах страны, поскольку "мир восстановится только тогда, когда авторитарный режим российского диктатора Владимира Путина проиграет в войне". Его цитирует Euractiv.

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"Мир будет восстановлен только тогда, когда авторитарный режим Путина проиграет эту войну. Именно понимая это, Болгария присоединилась к общей политике Евросоюза по оказанию военной помощи Украине в соответствии с заявленными потребностями", – сказал он.

Тагарев отметил, что в рядах ВСУ воюют этнические болгары, которые погибают, защищая свою Родину.

"Защищая себя, Украина защищает Европу от Кремля. Если Украина проиграет, будьте готовы по меньшей мере удвоить ресурсы, выделяемые Болгарией на оборону", – сказал министр обороны Болгарии.

Также, по его словам, российская дезинформационная кампания влияет на боеспособность болгарской армии, подпитывая страх войны в обществе.

По данным Министерства обороны Болгарии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество заявок в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%.

Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

8 августа 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов встретился с Тагаревым в Болгарии. Подробнее об этой встрече – здесь.

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