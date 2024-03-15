Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 15 марта

Ракетные удары России по Одессе и 20 погибших, скандал с начальником Киевского метрополитена, встреча Шольца, Макрона и Туска насчет помощи Украине

Фото: ГСЧС

1. Одесса. Погибших уже 20, среди них – гражданские, медики, полицейские и спасатели. В результате российского ракетного удара по Одессе по состоянию на вечер 15 марта известно уже о 20 погибших. Россия ударила по Одессе дважды – второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара (подробнее).

2. Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение. Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский после выхода обличительного журналистского расследования Bihus.info написал заявление об увольнении (подробнее).

3. Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины. Об этом он заявил после встречи с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине (подробнее).

4. ГУР "положило" портал с онлайн-голосованиями в первый день "выборов" в России. Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны вызвали сбой в онлайн-голосовании в первый день "президентских выборов" в России. Об этом подтвердил LIGA.net собеседник в Силах обороны (подробнее).

5. "Будем просить G7 увеличить взносы". Марченко о плане Б, если США не выделят деньги. Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов, если Конгресс США не примет решение о помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко (подробнее).

6. Европарламент призвал Россию отдать украденный золотой запас Румынии. Она отказалась. Европейский парламент в четверг, 14 марта, принял резолюцию с требованием к России вернуть золотой запас Румынии, незаконно конфискованный большевиками более ста лет назад (подробнее).

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