Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины

Союзники согласовали закупать еще больше оружия для Украины на всем мировом рынке

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины. Об этом он заявил после встречи с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, передает Spiegel.

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По словам Шольца, коалиция по закупкам реактивной артиллерии будет сформирована в рамках контактной группы Рамштайн.

Кроме того, члены "Веймарского треугольника" договорились о расширении производства военной техники для Украины.

"Отныне мы будем покупать больше оружия для Украины во всем мире. Мы будем расширять производство военной техники также путем сотрудничества с партнерами в Украине", – сказал Шольц.

Союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединению по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиции по противовоздушной обороне, а также IT-коалиции.