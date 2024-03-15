Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

Союзники узгодили закуповувати ще більше зброї для України на всьому світовому ринку

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України. Про це він заявив після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні, передає Spiegel.

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За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в рамках контактної групи Рамштайн.

Крім цього, члени "Веймарського трикутника" домовились про розширення виробництва військової техніки для України.

"Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і шляхом співпраці з партнерами в Україні", – сказав Шольц.

Союзники України вже створили декілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліцію з протиповітряної оборони, а також IT-коаліцію.