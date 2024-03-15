Шість головних новин України та світу на 21:00 15 березня

Ракетні удари Росії по Одесі та 20 загиблих, скандал із начальником Київського метрополітену, зустріч Шольца, Макрона та Туска щодо допомоги Україні

Фото: ДСНС

1. Одеса. Загиблих уже 20, серед них – цивільні, медики, поліцейські та рятувальники. Внаслідок російського ракетного удару по Одесі станом на вечір 15 березня відомо вже про 20 загиблих. Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл стався, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару (докладніше).

2. Начальник Київського метрополітену написав заяву на звільнення. Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський після виходу викривального журналістського розслідування Bihus.info написав заяву про звільнення (докладніше).

3. Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України. Про це він заявив після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні (докладніше).

4. ГУР "поклало" портал з онлайн-голосуваннями в перший день "виборів" у Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони викликали збій в онлайн-голосуванні першого дня "президентських виборів" у Росії. Про це підтвердив LIGA.net співрозмовник у Силах оборони (докладніше).

5. "Просимо G7 збільшити внески". Марченко щодо плану Б, якщо США не виділять гроші. Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу Україні. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко (докладніше).

6. Європарламент закликав Росію віддати вкрадений золотий запас Румунії. Вона відмовилася. Європейський парламент у четвер, 14 березня, ухвалив резолюцію з вимогою до Росії повернути золотий запас Румунії, незаконно конфіскований більшовиками понад сто років тому (докладніше).

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