Алиев и Пашинян встретились насчет нормализации отношений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по различным аспектам нормализации отношений между государствами. О результатах переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби сообщили азербайджанское и армянское министерства иностранных дел.
На встрече политики подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов по нормализации, и договорились на этой основе продолжать такой диалог.
Алиев и Пашинян оценили прогресс в процессе разграничения границы между странами и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить такую работу.
Помимо этого руководители согласились продолжить меры укрепления доверия между странами.
Новые переговоры между Азербайджаном и Арменией состоялись на фоне ухудшения отношений обеих стран с Россией, которая в прошлом была "посредником" в их конфликте.
- Это первая официальная встреча двух лидеров после согласования проекта мирного соглашения между странами. Переговоры по нему начались после того, как Азербайджан в сентябре 2023 года вернул под свой контроль самопровозглашенный Нагорный Карабах, который ранее поддерживала Армения.
- В июне 2025-го Пашинян встретился с президентом Турции Эрдоганом, который является союзником Алиева. Турецкий руководитель заявлял, что поддержит усилия Еревана по установлению мира с Баку. США также недавно выразили надежду на заключение соглашения.