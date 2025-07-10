Алиев и Пашинян встретились насчет нормализации отношений

Встреча руководителей Армении и Азербайджана в Абу-Даби (Фото: армянский МИД)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по различным аспектам нормализации отношений между государствами. О результатах переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби сообщили азербайджанское и армянское министерства иностранных дел.

На встрече политики подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов по нормализации, и договорились на этой основе продолжать такой диалог.

Алиев и Пашинян оценили прогресс в процессе разграничения границы между странами и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить такую работу.

Помимо этого руководители согласились продолжить меры укрепления доверия между странами.

Новые переговоры между Азербайджаном и Арменией состоялись на фоне ухудшения отношений обеих стран с Россией, которая в прошлом была "посредником" в их конфликте.

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