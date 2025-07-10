Алієв і Пашинян зустрілися щодо нормалізації відносин

Зустріч керівників Вірменії та Азербайджану в Абу-Дабі (Фото: вірменське МЗС)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели переговори щодо різних аспектів нормалізації відносин між державами. Про результати переговорів у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі повідомили азербайджанське та вірменське міністерства закордонних справ.

На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог.

Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу.

Окрім цього керівники погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.

Нові переговори між Азербайджаном та Вірменією відбулися на тлі погіршення відносин обох країн з Росією, яка в минулому була "посередником" у їхньому конфлікті.

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