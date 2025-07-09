Алієв та Пашинян зустрінуться в Абу-Дабі для обговорення майбутньої мирної угоди

Переговори в Абу-Дабі стануть першою офіційною зустріччю лідерів Вірменії та Азербайджану після узгодження проєкту мирної угоди

Лідери Вірменії та Азербайджану (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрінуться в Об'єднаних Арабських Еміратах у четвер, 10 липня, щоб працювати над завершенням мирної угоди після майже чотирьох десятиліть конфлікту. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на уряди обох країн.

У березні Єреван та Баку заявили про завершення роботи над проєктом мирної угоди, що стало важливим проривом. Однак термін її підписання залишається невизначеними.

Переговори в Абу-Дабі стануть першою офіційною зустріччю двох лідерів після узгодження проєкту мирної угоди.

Медіа нагадало, що під час двостороннього візиту до Туреччини минулого місяця Пашинян зустрівся з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом, який заявив, що підтримає зусилля Єревана щодо встановлення миру з Баку. Сполучені Штати також нещодавно висловили надію на укладення угоди.

Мирні переговори почалися після того, як Азербайджан повернув Нагірний Карабах під свій контроль у вересні 2023 року, що змусило майже всіх 100 000 вірмен, які проживали на цій території, тікати до Вірменії.

Потенційною перешкодою для укладення угоди стала заява Азербайджану про те, що він хоче, щоб Вірменія змінила свою конституцію, яка, за його словами, передбачає претензії на його територію.

ДОВІДКА Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах – конфлікт, який наприкінці 1980-х років розпочався через етнічні та територіальні претензії між країнами. Після першої Карабаської війни (1988-1994) Нагірний Карабах під контролем вірменських сил оголосив про незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота. У 2020 році Азербайджан відновив контроль над більшістю цих територій, а у 2023 році завершив операцію зі взяття Нагірного Карабаху, що спричинило масовий виїзд вірмен з регіону.

2 березня ГУР повідомляло, що Росія реалізує інформаційну операцію з метою зіпсувати відносини України з Вірменією та Азербайджаном.

13 березня повідомлялося, що Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо узгодження тексту мирної угоди між країнами.