ГУР опублікувало наказ російського генерала про "доукомплектування" військової бази у Вірменії

Росія проводить відбір з-поміж військових чотирьох загальновійськових армій для спрямування в Ґюмрі

Солдати РФ у Вірменії (Фото: ресурс окупантів)

Росія здійснює "доукомплектування" своєї військової бази у Вірменії. Про це свідчить телеграма російського генерала, оприлюднена Головним управління розвідки Міністерства оборони.

Розвідка опублікувала телеграму тимчасового виконувача обов’язків начальника штабу Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майора Сергія Земскова.

У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу ЗС РФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу ЗС Росії.

"Командиру військової частини – польова пошта 04436: у період з 13 травня до 11 червня 2025 року здійснити відбір особового складу у з'єднаннях та військових частинах військового округу, для подальшого укладання перших контрактів та направлення у військову базу для подальшого проходження військової служби", – цитує ГУР вміст листа.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "що брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".

ДОВІДКА 102 російська військова база (військова частина 04436) – найбільший російський військовий об'єкт на Південному Кавказі. База розташована у Вірменії в місті Ґюмрі, за 126 км на північ від Єревана.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

5 липня ГУР повідомило, що Росія пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі, щоб посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

У Вірменії спростували інформацію про те, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у Ґюмрі.