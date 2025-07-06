У Вірменії заперечили заяви щодо розширення військової присутності Росії на своїй території
У Вірменії спростували інформацію про те, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Ґюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу. Про це заявила речниця Міністерства зовнішніх справ країни Ані Бадалян.
У заяві йдеться, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутності у Вірменії є неправдивою.
"Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", – заявила речниця.
5 липня ГУР повідомило, що Росія пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.
"Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі", – наголошував представник розвідки Андрій Юсов.
- У Ґюмрі розташована 102 військова база РФ – найбільший військовий об'єкт окупантів на Південному Кавказі. Чисельність особового складу – близько 5000 (2500 росіян і 2000 вірменів). На об'єкті розташовано зенітно-ракетні комплекси С-300 і винищувачі МіГ-29.
- Базу було створено у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою вона функціонуватиме до 2044-го.
- Синхронно з конфронтацією між Росією та Азербайджаном погіршуються і відносини країни-агресорки з Вірменією.