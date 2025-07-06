В Армении опровергли заявления о расширении военного присутствия РФ на своей территории

В Армении заявили, что информация о якобы ускоренном наращивании военного присутствия является ложной

Ани Бадалян (Фото: x.com/ArmSpoxMFA)

В Армении опровергли информацию о том, что Россия ускоряет комплектацию своей военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян.

В заявлении говорится, что информация о якобы ускоренном наращивании военного присутствия в Армении является ложной.