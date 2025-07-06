В Армении опровергли заявления о расширении военного присутствия РФ на своей территории
В Армении опровергли информацию о том, что Россия ускоряет комплектацию своей военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян.
В заявлении говорится, что информация о якобы ускоренном наращивании военного присутствия в Армении является ложной.
"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию о том, что территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для проведения военных действий против любого из соседних государств", – заявила пресс-секретарь.
5 июля Главное управление разведки сообщило, что Россия ускорила комплектацию своей военной базы в армянском городе Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.
"Развертывание российских войск в Армении является элементом комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной обстановки в сфере безопасности. Вместе с разжиганием межнационального конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе", – подчеркнул представитель разведки Андрей Юсов.
- В Гюмри расположена 102-я военная база РФ – крупнейший военный объект оккупантов на Южном Кавказе. Численность личного состава составляет около 5000 человек (2500 россиян и 2000 армян). На базе размещены зенитные ракетные комплексы С-300 и истребители МиГ-29.
- База была создана в 1995 году. Согласно действующему соглашению между Ереваном и Москвой она будет функционировать до 2044 года.
- Параллельно с конфронтацией между Россией и Азербайджаном ухудшаются и отношения страны-агрессора с Арменией.