ГУР опубликовало приказ российского генерала о "доукомплектовании" военной базы в Армении

Россия проводит отбор военнослужащих из состава четырех общевойсковых армий для направления в Гюмри

Солдаты РФ в Армении (Фото: ресурс оккупантов)

Россия осуществляет "доукомплектование" своей военной базы в Армении. Об этом свидетельствует телеграмма российского генерала, обнародованная Главным управлением разведки Министерства обороны.

Разведка опубликовала телеграмму исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майора Сергея Земскова.

В документе содержится приказ командующего войсками Южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемого пополнения личного состава российской военной базы в городе Гюмри (Армения).

В телеграмме указан перечень мер по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части путем отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа ВС России.

"Командиру воинской части – полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для дальнейшего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", – цитирует ГУР содержание письма.

Командирам указанных подразделений предписано всячески содействовать отбору кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовке личного состава, который будет входить в состав контингента. В частности, запрещается отбирать лиц, "участвовавших в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ".

СПРАВКА. 102-я российская военная база (воинская часть 04436) – крупнейший российский военный объект на Южном Кавказе. База расположена в Армении в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана. 102-я российская военная база (воинская часть 04436) – крупнейший российский военный объект на Южном Кавказе. База расположена в Армении в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

5 июля ГУР сообщило, что Россия ускорила комплектацию своей военной базы в армянском городе Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

В Армении опровергли информацию о том, что Россия ускоряет укомплектование своей военной базы в Гюмри.