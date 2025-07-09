Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби для обсуждения предстоящего мирного соглашения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг, 10 июля, чтобы работать над завершением мирного соглашения после почти четырех десятилетий конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительства обеих стран.
В марте Ереван и Баку заявили о завершении работы над проектом мирного соглашения, что явилось важным прорывом. Однако сроки его подписания остаются неопределенными.
Переговоры в Абу-Даби станут первой официальной встречей двух лидеров после согласования проекта мирного соглашения.
Медиа напомнило, что во время двустороннего визита в Турцию в прошлом месяце Пашинян встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что поддержит усилия Еревана по установлению мира с Баку. Соединенные Штаты также недавно выразили надежду на заключение соглашения.
Мирные переговоры начались после того, как Азербайджан вернул Нагорный Карабах под свой контроль в сентябре 2023 года, что заставило почти всех 100 000 проживавших на этой территории армян бежать в Армению.
Потенциальным препятствием для заключения соглашения стало заявление Азербайджана о том, что он хочет, чтобы Армения изменила свою конституцию, предусматривающую претензии на его территорию.
- 2 марта ГУР сообщало, что Россия реализует информационную операцию с целью испортить отношения Украины с Арменией и Азербайджаном.
- 13 марта сообщалось, что Азербайджан и Армения завершили переговоры о согласовании текста мирного соглашения между странами.