Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби для обсуждения предстоящего мирного соглашения

Переговоры в Абу-Даби станут первой официальной встречей лидеров Армении и Азербайджана после согласования проекта мирного соглашения

Лидеры Армении и Азербайджана (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг, 10 июля, чтобы работать над завершением мирного соглашения после почти четырех десятилетий конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительства обеих стран.

В марте Ереван и Баку заявили о завершении работы над проектом мирного соглашения, что явилось важным прорывом. Однако сроки его подписания остаются неопределенными.

Переговоры в Абу-Даби станут первой официальной встречей двух лидеров после согласования проекта мирного соглашения.

Медиа напомнило, что во время двустороннего визита в Турцию в прошлом месяце Пашинян встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что поддержит усилия Еревана по установлению мира с Баку. Соединенные Штаты также недавно выразили надежду на заключение соглашения.

Мирные переговоры начались после того, как Азербайджан вернул Нагорный Карабах под свой контроль в сентябре 2023 года, что заставило почти всех 100 000 проживавших на этой территории армян бежать в Армению.

Потенциальным препятствием для заключения соглашения стало заявление Азербайджана о том, что он хочет, чтобы Армения изменила свою конституцию, предусматривающую претензии на его территорию.

СПРАВКА Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах – конфликт, который в конце 1980-х годов начался из-за этнических и территориальных претензий между странами. После первой Карабахской войны (1988-1994) Нагорный Карабах под контролем армянских сил объявил о независимости, которую не признало международное сообщество. В 2020 году Азербайджан возобновил контроль над большинством этих территорий, а в 2023 году завершил операцию по взятию Нагорного Карабаха, что привело к массовому выезду армян из региона.

2 марта ГУР сообщало, что Россия реализует информационную операцию с целью испортить отношения Украины с Арменией и Азербайджаном.

13 марта сообщалось, что Азербайджан и Армения завершили переговоры о согласовании текста мирного соглашения между странами.