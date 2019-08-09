Что известно о лоббисте Зеленского в США: данные от Радио Свобода

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шесть аналитиков и политконсультантов с многолетним опытом работы в Украине никогда не слышали о Маркусе Коэне - американском юристе, который "по своей инициативе" за $70 000 пролоббировал имидж Владимира Зеленского в США после первого тура выборов президента Украины. Об этом пишет Радио Свобода: журналисты взяли интервью у лоббиста-владельца Signal Group Consulting.

По словам самого Коэна и по информации из открытых источников, это 45-летний мужчина, родился и вырос в Вашингтоне, округ Колумбия. Выпускник юридического факультета Университета Мэриленда.

После учебы работал в Бюро промышленности и безопасности Минторга США, а с 2018-го, когда уволился из юридической компании Sandler, Travis & Rosenberg P.A., занялся индивидуальной практикой: консультировал клиентов по соблюдению американских и международных антикоррупционных мер в более чем полдюжине стран.

Радио Свобода выяснили, что Коэн владеет домами в калифорнийской провинции, а также в сельской местности штата Вайоминг.

У него нет публичных профилей в соцсетях, за исключением пустого аккаунта LinkedIn. Также сложно найти его фотографии. "Но он шутил, что "необычайно хорош собой", - отметили в агентстве.

Журналисты говорят, что когда пришли по указанному в заявке FARA (и на сайте кампании Зеленского) киевскому адресу офиса Коэна - ул. Большая Васильковская, 72, ТЦ Олимпийский, 2-й этаж, - то нашли там лишь бутики и маникюрные салоны. Участник президентской кампании Святослав Юраш (избран в Раду от партии Слуга народа) заявил, что адрес был "всего лишь почтовым ящиком для корреспонденции".