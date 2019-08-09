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Лоббист о визите "умного, забавного" Баканова: Там ничего мутного

Лоббист о визите "умного, забавного" Баканова: Там ничего мутного - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 07:32

На встречи с лоббистом в США ездили после первого тура выборов президента тогдашний глава штаба Владимира Зеленского и небезызвестный Олег Дубина

Таинственный американский юрист, который якобы по собственной инициативе весной пролоббировал в США Владимира Зеленского как кандидата в президенты Украины, рассказал в интервью Радио Свобода о его соратнике Иване Баканове, который в итоге стал врио СБУ. По словам Маркуса Коэна, он сблизился с последним, посчитав того "умным и забавным".

15 апреля Баканов вылетел в Вашингтон, где, по словам Коэна, они встретились с членами Signal Group, которые организовали "встречи и приветствия" для главы избирательной кампании Зеленского.

С Бакановым был еще один человек - старший советник Зеленского по экономическим вопросам Олегом Дубиной. При этом у кандидата отрицали его роль в кампании. Дубина был советником президента Леонида Кучмы в 2002-2003 годах, а в 2007-м его назначила главой правления Нафтогаза тогдашний премьер Юлия Тимошенко. "Она якобы вынудила его подписать спорный газовый контракт с Россией в 2009 году под угрозой увольнения", - отмечают журналисты.

Тем не менее, пишет агентство, Дубина присутствовал на каждой встрече Баканова с Коэном, который назвал беседы "тихими" и сказал, что их было "относительно немного".

Поездка Баканова и Дубины в Вашингтон завершилась 17 апреля, но прежде чем они улетели обратно в Киев, все вместе отужинали в ресторане BLT Prime в отеле Trump International - в двух кварталах от Белого дома.

"Это был своего рода каминаут (команды Зеленского, - ред.) для Запада", - так Коэн оценил поездку Баканова и Дубины, добавив, что там, "конечно, не было ничего мутного и заговорщического".

Радио Свобода пишет, что Баканов не ответил на запросы о комментарии по этой истории, однако руководители и аналитики Signal Group, которые были приглашены на встречи с ним, и другие, включая старшего научного сотрудника Института Катона, который писал о встрече с ним в Вашингтоне, подтвердили его присутствие на встречах с Коэном.

  • 1 августа 2019 года лоббистская компания США Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе в пользу Зеленского в период между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.
  • Зеленский категорически отрицает существование контракта с лоббистами.
  • Коэн заявил, что сам заплатил $70 000 за лоббированние имиджа Зеленского в США.
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лобби Иван Баканов Олег Дубина Signal Group Consulting маркус коэн
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