Лоббист о визите "умного, забавного" Баканова: Там ничего мутного

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Таинственный американский юрист, который якобы по собственной инициативе весной пролоббировал в США Владимира Зеленского как кандидата в президенты Украины, рассказал в интервью Радио Свобода о его соратнике Иване Баканове, который в итоге стал врио СБУ. По словам Маркуса Коэна, он сблизился с последним, посчитав того "умным и забавным".

15 апреля Баканов вылетел в Вашингтон, где, по словам Коэна, они встретились с членами Signal Group, которые организовали "встречи и приветствия" для главы избирательной кампании Зеленского.

С Бакановым был еще один человек - старший советник Зеленского по экономическим вопросам Олегом Дубиной. При этом у кандидата отрицали его роль в кампании. Дубина был советником президента Леонида Кучмы в 2002-2003 годах, а в 2007-м его назначила главой правления Нафтогаза тогдашний премьер Юлия Тимошенко. "Она якобы вынудила его подписать спорный газовый контракт с Россией в 2009 году под угрозой увольнения", - отмечают журналисты.

Тем не менее, пишет агентство, Дубина присутствовал на каждой встрече Баканова с Коэном, который назвал беседы "тихими" и сказал, что их было "относительно немного".

Поездка Баканова и Дубины в Вашингтон завершилась 17 апреля, но прежде чем они улетели обратно в Киев, все вместе отужинали в ресторане BLT Prime в отеле Trump International - в двух кварталах от Белого дома.

"Это был своего рода каминаут (команды Зеленского, - ред.) для Запада", - так Коэн оценил поездку Баканова и Дубины, добавив, что там, "конечно, не было ничего мутного и заговорщического".

Радио Свобода пишет, что Баканов не ответил на запросы о комментарии по этой истории, однако руководители и аналитики Signal Group, которые были приглашены на встречи с ним, и другие, включая старшего научного сотрудника Института Катона, который писал о встрече с ним в Вашингтоне, подтвердили его присутствие на встречах с Коэном.