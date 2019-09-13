Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что сегодня рассмотрит Рада: 11 законопроектов

Что сегодня рассмотрит Рада: 11 законопроектов - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 09:35

В повестке дня - приватизация, дерегуляция и частный космос

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 11 законопроектов. Проект повестки пленарного заседания опубликован на сайте парламента.

Среди попавших в повестку дня вопросов - государственная защита и вознаграждение для обличителей коррупции, приватизация госсобственности, дерегуляция и частный космический бизнес.

1010, об обличителях коррупции;
1036, об обеспечении открытости и прозрачности деятельности парламента;
1042, о планировании и системности законотворческой деятельности парламента;
1054, об отмене закона о государственной собственности, не подлежащей приватизации;
1055, об аренде государственного и коммунального имущества;
1060, об усовершенствовании лицензирования хозяйственной деятельности;
1067, об ускорении дерегуляции хозяйственной деятельности (в частности, предусмотрена отмена закона о перечне документов разрешительного характера);
1071, о государственном регулировании космической деятельности;
1046, о концессии;
1049 и 1051, о едином счете для уплаты налогов и сборов и едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование.

После рассмотрения законов в проекте повестки указан пункт "Разное".

Читайте также: Зеленский: Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений

Напишите нам
верховная рада законопроекты частный космос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 