Что сегодня рассмотрит Рада: 11 законопроектов

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 11 законопроектов. Проект повестки пленарного заседания опубликован на сайте парламента.
Среди попавших в повестку дня вопросов - государственная защита и вознаграждение для обличителей коррупции, приватизация госсобственности, дерегуляция и частный космический бизнес.
1010, об обличителях коррупции;
1036, об обеспечении открытости и прозрачности деятельности парламента;
1042, о планировании и системности законотворческой деятельности парламента;
1054, об отмене закона о государственной собственности, не подлежащей приватизации;
1055, об аренде государственного и коммунального имущества;
1060, об усовершенствовании лицензирования хозяйственной деятельности;
1067, об ускорении дерегуляции хозяйственной деятельности (в частности, предусмотрена отмена закона о перечне документов разрешительного характера);
1071, о государственном регулировании космической деятельности;
1046, о концессии;
1049 и 1051, о едином счете для уплаты налогов и сборов и едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование.
После рассмотрения законов в проекте повестки указан пункт "Разное".
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