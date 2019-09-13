Что сегодня рассмотрит Рада: 11 законопроектов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 11 законопроектов. Проект повестки пленарного заседания опубликован на сайте парламента.

Среди попавших в повестку дня вопросов - государственная защита и вознаграждение для обличителей коррупции, приватизация госсобственности, дерегуляция и частный космический бизнес.

1010, об обличителях коррупции;

1036, об обеспечении открытости и прозрачности деятельности парламента;

1042, о планировании и системности законотворческой деятельности парламента;

1054, об отмене закона о государственной собственности, не подлежащей приватизации;

1055, об аренде государственного и коммунального имущества;

1060, об усовершенствовании лицензирования хозяйственной деятельности;

1067, об ускорении дерегуляции хозяйственной деятельности (в частности, предусмотрена отмена закона о перечне документов разрешительного характера);

1071, о государственном регулировании космической деятельности;

1046, о концессии;

1049 и 1051, о едином счете для уплаты налогов и сборов и едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование.

После рассмотрения законов в проекте повестки указан пункт "Разное".

Вчера Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, реформирующий высшие судебные органы.

Также монобольшинству вчера впервые не хватило голосов для утверждения законопроекта.

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