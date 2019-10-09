Чубаров призвал потребовать отставки Сайдика

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины требовать отзыва специального представителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика. Об этом Чубаров написал в Facebook.
По словам Чубарова, Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию об оккупации Россией Крыма, но при этом "позволил себе субъективные исторические экскурсы", которые, по мнению Чубарова, ее оправдывают.
"С какой бы формулой Украина ни выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение", - заявил Чубаров, поэтому, по его мнению, Украине следует потребовать отзыва полномочий Сайдика.
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