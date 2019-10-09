Чубаров призвал потребовать отставки Сайдика

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины требовать отзыва специального представителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика. Об этом Чубаров написал в Facebook.

По словам Чубарова, Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию об оккупации Россией Крыма, но при этом "позволил себе субъективные исторические экскурсы", которые, по мнению Чубарова, ее оправдывают.

"С какой бы формулой Украина ни выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение", - заявил Чубаров, поэтому, по его мнению, Украине следует потребовать отзыва полномочий Сайдика.

8 октября Сайдик заявил , что д ля людей в Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет - это второстепенно.

заявил 22 августа Сайдик назвал начавшееся с 21 июля прекращение огня "самым действующим" по сравнению с предыдущими.

разведение войск в Золотом и Петровском 7 октября из-за обстрелов со стороны боевиков было отложено разведение войск в Золотом и Петровском .

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед