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Чубаров призвал потребовать отставки Сайдика

Чубаров призвал потребовать отставки Сайдика - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.10.2019, 09:40

Главу Меджлиса возмутили слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины требовать отзыва специального представителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика. Об этом Чубаров написал в Facebook.

По словам Чубарова, Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию об оккупации Россией Крыма, но при этом "позволил себе субъективные исторические экскурсы", которые, по мнению Чубарова, ее оправдывают.

"С какой бы формулой Украина ни выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение", - заявил Чубаров, поэтому, по его мнению, Украине следует потребовать отзыва полномочий Сайдика.

  • 8 октября Сайдик заявил, что для людей в Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет - это второстепенно.
  • 22 августа Сайдик назвал начавшееся с 21 июля прекращение огня "самым действующим" по сравнению с предыдущими.
  • 7 октября из-за обстрелов со стороны боевиков было отложено разведение войск в Золотом и Петровском.

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Рефат Чубаров мартин сайдик
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