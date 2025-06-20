CNN: Иран может создать ядерное оружие в случае вторжения Израиля
Иран не планировал создавать ядерное оружие, однако военная эскалация со стороны Израиля может подтолкнуть лидеров к разработке такой же бомбы. Об этом заявил CNN Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший иранский дипломат, принимавший участие в переговорах по ядерному соглашению с мировыми государствами.
По его словам, Иран был открыт по своей ядерной программе и разрешал проверки со стороны МАГАТЭ. Однако выход США из ядерного соглашения 2015 года, по его мнению, сформировал убеждение, что Запад стремится изменить иранский режим силовым путем.
"Этот нарратив говорит иранцам: даже если будет полная прозрачность, даже если все ядерные вопросы будут решены, США и Израиль все равно будут атаковать. И потому, мол, Ирану нужно ядерное сдерживание – то есть ядерная бомба", – пояснил Мусавиан.
По его мнению, именно так и воспринимается нынешняя позиция Вашингтона и Тель-Авива: как призыв к Ирану создать ядерное оружие в качестве единственного надежного средства защиты.
"Если эта политика будет продолжаться, Иран обратится к ядерной бомбе", – заявил он.
При этом экс-дипломат подчеркнул, что "война против Ирана" не будет эффективна для остановки ядерной программы страны, поскольку она не может "уничтожить ноу-хау".
"Лучшее решение вернуться к дипломатии, а не войне", – подытожил Мусавиан.
- 17 июня CNN сообщало, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия. А если захочет, то сможет ее сделать не раньше, чем через три года.
- 19 июня The Guardian сообщило, что Трамп не одобрил удар по Ирану из-за сомнений в эффективности бомбы GBU-57.
- В Белом доме заявили, что Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель.