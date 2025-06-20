CNN: Иран может создать ядерное оружие в случае вторжения Израиля
Иранский ядерный объект "Фордо" (Фото: EPA)

Иран не планировал создавать ядерное оружие, однако военная эскалация со стороны Израиля может подтолкнуть лидеров к разработке такой же бомбы. Об этом заявил CNN Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший иранский дипломат, принимавший участие в переговорах по ядерному соглашению с мировыми государствами.

По его словам, Иран был открыт по своей ядерной программе и разрешал проверки со стороны МАГАТЭ. Однако выход США из ядерного соглашения 2015 года, по его мнению, сформировал убеждение, что Запад стремится изменить иранский режим силовым путем.

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"Этот нарратив говорит иранцам: даже если будет полная прозрачность, даже если все ядерные вопросы будут решены, США и Израиль все равно будут атаковать. И потому, мол, Ирану нужно ядерное сдерживание – то есть ядерная бомба", – пояснил Мусавиан.

По его мнению, именно так и воспринимается нынешняя позиция Вашингтона и Тель-Авива: как призыв к Ирану создать ядерное оружие в качестве единственного надежного средства защиты.

"Если эта политика будет продолжаться, Иран обратится к ядерной бомбе", – заявил он.

При этом экс-дипломат подчеркнул, что "война против Ирана" не будет эффективна для остановки ядерной программы страны, поскольку она не может "уничтожить ноу-хау".

"Лучшее решение вернуться к дипломатии, а не войне", – подытожил Мусавиан.

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