CNN: Іран може створити ядерну зброю у разі вторгнення Ізраїлю

Іранський ядерний обʼєкт "Фордо" (Фото: EPA)

Іран не планував створювати ядерну зброю, однак військова ескалація з боку Ізраїлю може підштовхнути лідерів до розробки такої ж бомби. Про це заявив CNN Сеєд Хоссейн Мусавіан, колишній іранський дипломат, який брав участь у переговорах щодо ядерної угоди зі світовими державами.

За його словами, Іран був відкритим щодо своєї ядерної програми і дозволяв перевірки з боку МАГАТЕ. Проте вихід США з ядерної угоди 2015 року, на його думку, сформував переконання, що Захід прагне змінити іранський режим силовим шляхом.

"Цей наратив каже іранцям: навіть якщо буде повна прозорість, навіть якщо всі ядерні питання будуть вирішені, США та Ізраїль все одно атакуватимуть. І тому, мовляв, Ірану потрібно ядерне стримування – тобто ядерна бомба", – пояснив Мусавіан.

На його думку, саме так і сприймається нинішня позиція Вашингтона та Тель-Авіва: як заклик до Ірану створити ядерну зброю як єдиний надійний засіб захисту.

"Якщо ця політика триватиме, Іран звернеться до ядерної бомби", – заявив він.

Водночас ексдипломат наголосив, що "війна проти Ірану" не буде ефективною для зупинення ядерної програми країни, оскільки вона не може "знищити ноу-хау".

"Найкраще рішення повернутися до дипломатії, а не війни", — підсумував Мусавіан.