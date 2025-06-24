CNN: Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном

Иран согласился на прекращение огня с Израилем и передал соответствующее уведомление США через Катар

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани (Фото: EPA)

Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседников.

Президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

Затем Трамп попросил Катар убедить Иран также согласиться на перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласовал детали с офисом премьер-министра Катара.