CNN: Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном
Катар помог заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседников.
Президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.
Затем Трамп попросил Катар убедить Иран также согласиться на перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласовал детали с офисом премьер-министра Катара.
- 23 июня Иран заявлял о "мощной и разрушительной" атаке на американскую базу Аль-Удейд в ответ на атаку Штатов по ядерным объектам Исламской республики. В то же время Катар сообщал, что его ПВО удалось успешно перехватить ракеты, а сам объект был эвакуирован заблаговременно.
- Трамп назвал атаку Ирана по американской военной базе в Катаре "очень слабой" и поблагодарил Тегерана за предварительное предупреждение об ударе.
- 24 июня Иран запустил ракеты по Израилю, известно о трех погибших. Перед этим Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.