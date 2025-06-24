CNN: Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Іран погодився на припинення вогню з Ізраїлем і передав відповідне повідомлення США через Катар

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані (Фото: EPA)

Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовників.

Президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

Потім Трамп попросив Катар переконати Іран також погодитися на перемир'я. Віцепрезидент США Джей Ді Венс узгодив деталі з офісом прем'єр-міністра Катару.