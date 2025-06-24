CNN: Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовників.
Президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.
Потім Трамп попросив Катар переконати Іран також погодитися на перемир'я. Віцепрезидент США Джей Ді Венс узгодив деталі з офісом прем'єр-міністра Катару.
- 23 червня Іран заявляв про "потужну та руйнівну" атаку на американську базу Аль-Удейд у відповідь на атаку Штатів по ядерних об'єктах Ісламської республіки. Водночас Катар повідомляв, що його ППО вдалося успішно перехопити ракети, а сам об'єкт був евакуйований завчасно.
- Трамп назвав атаку Ірану по американській військовій базі у Катарі "дуже слабкою" і подякував Тегерану за завчасне попередження про удар.
- 24 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю, відомо про трьох загиблих. Перед цим Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.