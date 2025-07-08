CNN: Помощники Трампа 8 июля обсудят поставки оружия Украине

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Члены команды президента США Дональда Трампа по национальной безопасности планируют обсудить во вторник, 8 июля, детали поставки оружия, в том числе ракет к Patriot, в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

Совещание состоится после заявления американского президента о предоставлении военной помощи Киеву.

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"Мы собираемся отправить еще немного оружия. Нам необходимо. Они [украинцы] должны быть способны защитить себя", – сказал Трамп в понедельник вечером перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам собеседника, в администрации уже велись дискуссии по поводу того, как доставить дополнительные ракеты Patriot в Украину после телефонного разговора Трампа с президентом. Владимиром Зеленским в пятницу.

По словам другого лица, знакомого с переговорами, в конце прошлой недели Трамп во время телефонных разговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном также обсудил поставки Украине комплексов Patriot, в частности, перспективу распределения расходов между европейскими странами или передачи собственных систем Киеву.

Ожидается, что разговоры об оружии продолжатся между украинцами и посланником Трампа по Украине Китом Келлогом во время конференции в Риме позже на этой неделе.

2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком невелики.

FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена по пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.

8 июля WSJ писала, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заверил, что Америка предоставит Украине столько военной помощи, сколько сможет.