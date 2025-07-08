CNN: Помічники Трампа 8 липня обговорять постачання зброї Україні
Члени команди президента США Дональда Трампа з національної безпеки планують обговорити у вівторок, 8 липня, деталі постачання зброї, зокрема ракет до Patriot, в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Нарада відбудеться після заяви американського президента щодо надання військової допомоги Києву.
"Ми збираємося відправити ще трохи зброї. Нам необхідно. Вони [українці] мають бути здатні захистити себе", – сказав Трамп у понеділок увечері перед вечерею з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
За словами співрозмовника, в адміністрації вже велися дискусії щодо того, як доставити додаткові ракети Patriot в Україну після телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.
За словами іншої особи, знайомої з переговорами, наприкінці минулого тижня Трамп під час телефонних розмов з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Емманюелем Макроном також обговорив постачання Україні комплексів Patriot, зокрема перспективу розподілу витрат між європейськими країнами або передання власних систем Києву.
Очікується, що розмови про зброю продовжаться між українцями й посланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом під час конференції в Римі пізніше цього тижня.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання Україні деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США занадто невеликі.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- 8 липня WSJ писала, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе.