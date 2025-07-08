CNN: Помічники Трампа 8 липня обговорять постачання зброї Україні

Раніше цього тижня президент США пообіцяв відправити "трохи" зброї Україні

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Члени команди президента США Дональда Трампа з національної безпеки планують обговорити у вівторок, 8 липня, деталі постачання зброї, зокрема ракет до Patriot, в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Нарада відбудеться після заяви американського президента щодо надання військової допомоги Києву.

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"Ми збираємося відправити ще трохи зброї. Нам необхідно. Вони [українці] мають бути здатні захистити себе", – сказав Трамп у понеділок увечері перед вечерею з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За словами співрозмовника, в адміністрації вже велися дискусії щодо того, як доставити додаткові ракети Patriot в Україну після телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.

За словами іншої особи, знайомої з переговорами, наприкінці минулого тижня Трамп під час телефонних розмов з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Емманюелем Макроном також обговорив постачання Україні комплексів Patriot, зокрема перспективу розподілу витрат між європейськими країнами або передання власних систем Києву.

Очікується, що розмови про зброю продовжаться між українцями й посланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом під час конференції в Римі пізніше цього тижня.

2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання Україні деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США занадто невеликі.

FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.

8 липня WSJ писала, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе.