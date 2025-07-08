Зеленський доручив Умєрову та Сирському активізувати контакти зі США щодо постачання зброї
Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському активізувати контакти зі США щодо постачання озброєння. Про своє рішення глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні ж доручив міністру оборони України й головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій", – заявив Зеленський.
Він додав, що передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від США.
За словами президента, йдеться про критичне постачання, від якого залежить порятунок життів, захист українських міст і сіл.
"Очікую результатів цих контактів уже найближчим часом і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних", – наголосив глава держави.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США занадто невеликі.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- Міноборони повідомило, що перевіряє інформацію про призупинення постачань американської зброї.
- 8 липня WSJ писала, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе.