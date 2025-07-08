Зеленський доручив Умєрову та Сирському активізувати контакти зі США щодо постачання зброї

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському активізувати контакти зі США щодо постачання озброєння. Про своє рішення глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ж доручив міністру оборони України й головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій", – заявив Зеленський.

Читайте також Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи

Він додав, що передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від США.

За словами президента, йдеться про критичне постачання, від якого залежить порятунок життів, захист українських міст і сіл.

"Очікую результатів цих контактів уже найближчим часом і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних", – наголосив глава держави.