Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать контакты с США по поставкам оружия
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому активизировать контакты с США по поставкам вооружения. О своем решении глава государства сообщил в вечернем видеообращении.
"Сегодня же поручил министру обороны Украины и главкому активизировать все контакты с американской стороной. Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций", – заявил Зеленский.
Он добавил, что, прежде всего, это касается противовоздушной обороны, а также всех других элементов поставок от США.
По словам президента, речь идет о критической поставке, от которой зависит спасение жизней, защита украинских городов и сел.
"Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических", — подчеркнул глава государства.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком невелики.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена по пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Минобороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.
- 8 июля WSJ писала, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заверил, что Америка предоставит Украине столько военной помощи, сколько сможет.