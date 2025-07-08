Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать контакты с США по поставкам оружия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому активизировать контакты с США по поставкам вооружения. О своем решении глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня же поручил министру обороны Украины и главкому активизировать все контакты с американской стороной. Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций", – заявил Зеленский.

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Он добавил, что, прежде всего, это касается противовоздушной обороны, а также всех других элементов поставок от США.

По словам президента, речь идет о критической поставке, от которой зависит спасение жизней, защита украинских городов и сел.

"Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических", — подчеркнул глава государства.