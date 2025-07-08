The Guardian: у США есть лишь четверть необходимых ракет-перехватчиков Patriot

Patriot PAC-3 MSE (иллюстративное фото: DoD US)

Соединенные Штаты якобы располагают лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для реализации военных планов Пентагона, поскольку запасы были исчерпаны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на четырех неназванных источников, осведомленных о ситуации.

Источники издания сообщили, что решение о приостановке поставок военной помощи Украине во многом основывалось на глобальной системе отслеживания боеприпасов Пентагона, которая используется для создания минимального уровня боеприпасов, необходимого для выполнения оперативных планов американских военных.

Согласно данным трекера, который управляется Объединенным комитетом начальников штабов и Агентством по вопросам сотрудничества в области оборонной безопасности Пентагона, запасы ряда критически важных боеприпасов находятся ниже этого уровня в течение нескольких лет, с тех пор как администрация 46-го президента США Джо Байдена начала отправлять военную помощь Украине.

По словам собеседников, администрация президента США Дональда Трампа начала пересматривать уровень запасов ракет Patriot и других боеприпасов, которые были исчерпаны, примерно в феврале.

Ситуация обострилась после того, как США развернули больше ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке в поддержку кампании против хуситов и в Израиле.

Критический уровень запасов был достигнут после того, как США в прошлом месяце выпустили около 30 ракет Patriot для перехвата иранских баллистических ракет, запущенных в сторону американской базы Аль-Удейд в Катаре после бомбардировки иранских ядерных объектов.

В настоящее время Соединенные Штаты якобы располагают лишь около 25% необходимых ракет-перехватчиков Patriot.