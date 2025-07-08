The Guardian: США мають лише чверть необхідних ракет-перехоплювачів Patriot

Сполучені Штати, ймовірно, дійсно мають дефіцит певного озброєння, через що зупинили постачання Україні

Patriot PAC-3 MSE (Ілюстративне фото: DoD US)

Сполучені Штати нібито мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для здійснення військових планів Пентагону, адже запаси було вичерпано на Близькому Сході. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних із питанням.

Співбесідники видання повідомили, що рішення про призупинення постачання військової допомоги Україні значною мірою ґрунтувалося на глобальній системі відстеження боєприпасів Пентагону, яка використовується для створення мінімального рівня боєприпасів, необхідного для виконання оперативних планів американських військових.

Згідно з даними трекера, яким керує Об'єднаний комітет начальників штабів та Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки Пентагону, запаси низки критично важливих боєприпасів перебувають нижче цього рівня протягом кількох років, відколи адміністрація 46-го президента США Джо Байдена почала надсилати військову допомогу Україні.

За словами співрозмовників, адміністрація президента США Дональда Трампа приблизно в лютому почала переглядати рівень ракет Patriot та інших боєприпасів, що вичерпалися.

Ситуація загострилася після того, як США розгорнули більше ракет-перехоплювачів на Близькому Сході для підтримки кампанії проти хуситів та в Ізраїлі.

Критичної точки запаси досягли після того, як минулого місяця США випустили близько 30 ракет Patriot, щоб перехопити іранські балістичні ракети, запущені на американську базу Аль-Удейд у Катарі після бомбардування іранських ядерних об'єктів.

Наразі Сполучені Штати нібито мають лише близько 25% необхідних ракет-перехоплювачів Patriot.