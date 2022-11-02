CNN: Сообщение об обсуждениях в РФ ядерного удара – скорее анализ, а не разведданные

Оценка Национального совета США по разведке об обсуждениях ядерного удара среди российских топ-военных – скорее анализ. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, которые читали документ.

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Отмечается, что оценка не является документом с высокой степенью достоверности, а ее источники – ненадежны. Она представляет собой не разведданные, а скорее анализ.

Некоторые американские чиновники считают, что указанные в документе разговоры могли быть вырваны из контекста и необязательно указывают на готовность России применить ядерное оружие. США до сих пор не видели подготовки РФ к ядерному удару.

Однако другие члены американской администрации отреагировали с беспокойством. Они опасаются, что недовольство российских генералов потерями на войне против Украины может перерасти в отчаяние.

Но эти споры указывают на трудности США с оценкой ядерной угрозы, пишет CNN. Только российский диктатор Владимир Путин может знать, что у него в голове.

The New York Times сообщил, что российские топ-военные обсуждали возможность ядерного удара.

В Белом доме сказали, что США не имеют конкретных комментариев после статьи, однако по-прежнему не видят признаков подготовки РФ к ядерному удару.

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Марко Сировой

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