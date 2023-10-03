CNN: США направляли Украине официальную ноту, призывая усилить борьбу с коррупцией

США направляли Украине официальную дипломатическую ноту с призывом приложить больше усилий по борьбе с коррупцией в правительстве, чтобы Киев продолжил получать дальнейшую прямую финансовую поддержку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких должностных лиц, знакомых с текстом документа.

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Медиа пишет, что позиция администрации Байдена по военной помощи Киеву остается "неизменной". В то же время, ряд официальных лиц США дали четко понять, что другие формы помощи США "потенциально находятся под угрозой", если Украина не сделает "больше для борьбы с коррупцией".

Поскольку Конгресс еще не одобрил предоставление $24 млрд Украине, группа республиканцев выражает опасение, что эти средства поступят в Киев "без дополнительного контроля и соответствующих условий".

"Посыл к украинцам всегда заключался в том, что если какие-либо из этих средств будут незаконно присвоены, то это ставит под угрозу всю помощь США стране", – сказал CNN один из неназванных американских чиновников.

Медиа пишет, что в конце лета Госдеп США направил дипломатическую ноту, также известную как демарш, в адрес Украины. Три собеседника, знакомых с текстом ноты, сообщили, что в ней Вашингтон ожидает от Киева усиления усилий "в борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности, чтобы продолжать получать прямую бюджетную поддержку".

В тексте ноты указано, что Украина должна имплементировать критически важные реформы в рамках Международного валютного фонда, касающиеся противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

26 сентября 2023 года посольство США в Украине заявило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ".

Источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе "нет ничего нового" и он является "summary" (кратким содержанием).

30 сентября спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге заявил, что в последние недели Украина "агрессивно" борется с коррупцией и призвал Киев продолжать усилия в этом направлении.

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