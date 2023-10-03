CNN: США направляли Україні офіційну ноту, закликаючи посилити боротьбу з корупцією

США направляли Україні офіційну дипломатичну ноту із закликом докласти більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, аби Київ продовжив отримувати подальшу пряму фінансову підтримку. Про це повідомляє CNN з посиланням на кількох посадовців, знайомих із текстом документа.

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Медіа пише, що позиція адміністрації Байдена щодо військової допомоги Києву залишається "незмінною". Водночас низка офіційних осіб США дали чітко зрозуміти, що інші форми допомоги США "потенційно знаходяться під загрозою", якщо Україна не зробить "більше для боротьби з корупцією".

Оскільки Конгрес ще не схвалив надання $24 млрд Україні, група республіканців висловлює побоювання, що ці кошти надійдуть до Києва "без додаткового контролю та відповідних умов".

"Посил до українців завжди полягав у тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це ставить під загрозу всю допомогу США країні", – сказав CNN один із неназваних американських чиновників.

Медіа пише, що наприкінці літа Держдеп США надіслав дипломатичну ноту, також відому як демарш, на адресу України. Троє співрозмовників, знайомих із текстом ноти, повідомили, що в ній Вашингтон очікує від Києва посилення зусиль "у боротьбі з корупцією та фінансової прозорості, щоби продовжувати отримувати пряму бюджетну підтримку".

У тексті ноти вказано, що Україна повинна імплементувати критично важливі реформи в рамках Міжнародного валютного фонду, які стосуються протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

26 вересня 2023 року посольство США в Україні заявило, що Вашингтон передав Києву список "пріоритетних реформ".

Джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі "немає нічого нового" і він є "summary" (коротким змістом).

30 вересня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу заявив, що останніми тижнями Україна "агресивно" бореться з корупцією та закликав Київ продовжувати зусилля в цьому напрямку.

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