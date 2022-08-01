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"Да, страшно, но мы не Мариуполь" – Ким об обстрелах Николаева и возможном открытии портов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 19:56
Виталий Ким (скриншот из видео УП)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на фоне постоянных обстрелов области оккупантами назвал ситуацию "печальной" и "страшной", но отметил: "Мы не Мариуполь". Также он анонсировал возможное открытие портов.

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"Касаемо ужасов, которые у нас творятся по обстрелам, – да, печальненько, очень сильно страдает наша инфраструктура, разрушают город. Но счастье в том, что у нас, слава Богу, мало убитых, мало раненых, святой Николай нас бережет. Мы не Мариуполь – у нас все открыто, магазины работают... Да, страшно, да, ужасно, но не так печально", – сказал Ким.

Он сообщил, что сегодня разговаривал с Министром инфраструктуры Александром Кубраковым, – по словам Кима, возможно, через несколько недель "будет понимание, могут ли открыться николаевские порты".

Ранее сегодня в эфире общенационального телемарафона Кубраков сказал, что Мининфраструктуры рассматривает возможность подключить к экспорту зерна через зерновой коридор порт Николаева, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

  • Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны. Россияне били "Смерчами" и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия к С-300.
  • В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. 
  • В ночь на 1 августа оккупанты нанесли удар по новому травмпункту в Николаеве, частично уничтожив здание. 
Оксана Житнюк
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