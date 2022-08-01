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Россияне обстреляли новый травмпункт в Николаеве, здание значительно разрушено — фото

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 09:14
Россияне обстреляли новый травмпункт в Николаеве, здание значительно разрушено — фото - Фото
Обстрелянный травмпункт в Николаеве (Фото: Александр Сенкевич/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар по новому травмпункту в Николаеве, частично уничтожив здание. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, удар по травмпункту и ряду гражданских объектов был нанесен ночью — от ударной волны в соседних медицинских учреждениях вылетели окна. 

Персонал и пациенты не пострадали.

Сенкевич отметил, что травмпункт был открыт только в конце 2019 года — это было первое лечебное заведение, построенное в Николаеве за последние 20 лет. 

Обстрелянный травмпункт в Николаеве (Фото: Александр Сенкевич/Telegram)
  • Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.
  • В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. 
  • Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова утром 1 августа.

Читайте также: Подоляк считает, что Вадатурский погиб не случайно и РФ сделала его "конкретной целью"

Дмитрий Гриниченко
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