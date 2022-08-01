Россияне обстреляли новый травмпункт в Николаеве, здание значительно разрушено — фото
01.08.2022, 09:14
Обстрелянный травмпункт в Николаеве (Фото: Александр Сенкевич/Telegram)
Российские оккупанты нанесли удар по новому травмпункту в Николаеве, частично уничтожив здание. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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По его словам, удар по травмпункту и ряду гражданских объектов был нанесен ночью — от ударной волны в соседних медицинских учреждениях вылетели окна.
Персонал и пациенты не пострадали.
Сенкевич отметил, что травмпункт был открыт только в конце 2019 года — это было первое лечебное заведение, построенное в Николаеве за последние 20 лет.
- Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.
- В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.
- Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова утром 1 августа.
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