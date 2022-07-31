ВСУ: РФ била по Николаеву "смерчами" и снарядами усиленного разрушительного действия

Россияне в ночь на 31 июля обстреливали Николаев из реактивной системы залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в течение ночи оккупанты дважды обстреляли Николаев, используя "Смерч" и модифицированные снаряды усиленного разрушительного действия к С-300.

В результате обстрела разрушены здания трех учебных заведений, несколько частных и многоквартирных домов повреждены. Было попадание по стадиону, многим другим социальным объектам, по промышленной инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, разбор завалов продолжается.

Также Назаров сообщил об обстреле Никопольского района. Россияне выпустили по жилым кварталам до 50 снарядов из "градов". Пострадал один человек, разрушены и повреждены дома, а также выведены из строя газопровод и водопровод.

Утром армия РФ снова атаковала Никополь двумя крылатыми ракетами воздушного базирования, а Криворожский район россияне обстреляли из ствольной артиллерии.

В Воздушных силах ранее сообщали, что система С-300 у россиян уже считается устаревшим комплексом, однако у армии РФ излишек этих ракет, поєтому она сейчас активно применяет их по наземным объектам.

Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.

В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Читайте также: Подоляк считает, что Вадатурский погиб не случайно и РФ сделала его "конкретной целью"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.