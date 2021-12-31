Даже если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищаться – Кулеба
31.12.2021, 17:20
Дмитрий Кулеба (Фото: Ārlietu ministrija/flickr)
Украина будет защищать себя, свое право на существование и будущее, даже если западные союзники и партнеры "выберут умиротворение" в отношении российской агрессии против Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – написал Кулеба.
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
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