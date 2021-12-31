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Даже если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищаться – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 17:20
Даже если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищаться – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Ārlietu ministrija/flickr)

Украина будет защищать себя, свое право на существование и будущее, даже если западные союзники и партнеры "выберут умиротворение" в отношении российской агрессии против Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – написал Кулеба.

Даже если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищаться – Кулеба

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Вадим Ребрина
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Россия агрессия дмитрий кулеба
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