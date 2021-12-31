Даже если Запад выберет умиротворение, мы все равно будем защищаться – Кулеба

Украина будет защищать себя, свое право на существование и будущее, даже если западные союзники и партнеры "выберут умиротворение" в отношении российской агрессии против Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – написал Кулеба.

Читайте также: Резников о возможной эскалации: Путь умиротворения не рассматриваем, Украина даст отпор

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.