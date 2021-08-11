Даже избиратель ОПЗЖ не поддержал тезисы из статьи Путина – опрос Разумкова

С тезисами из статьи президента России Владимира Путина о якобы историческом единстве украинцев и русских не согласны большинство жителей Украины. Их не поддержали даже большинство избирателей пророссийской партии ОПЗЖ, говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Респондентов спрашивали, согласны ли они с тезисом Путина, что "никакой исторической основы для представления отдельного от российского украинского народа не было, а выделение украинцев и беларусов – результат советской национальной политики". Получились такие результаты:

Украина в целом и по регионам

Украина – 70,4% не согласны/ 12,5% согласны / 17,1% сложно ответить;

Восток – 52,4% / 21,8% / 25,8%;

Юг – 58,8% / 18,8% / 22,5%;

Центр – 74% / 11,7% / 14,3%;

Запад – 90,4% / 0,4% / 9,2%;

По избирателям партий

Слуга народа – 79,5% не согласны / 5,8% согласны / 14,7%;

ОПЗЖ – 40,3% / 32,9 % / 26,9%;

Европейская солидарность – 92,8% / 2,8% / 5,1%;

Батькивщина – 81,8% / 8,5% / 9,7%.

Читайте также: После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото

Также украинцев спрашивали, согласны ли они с утверждением Путина, что "территория современной Украины в значительной степени создана за счет территорий исторической России, вследствие чего РФ ограблена". Результаты:

Украина в целом и по регионам

Украина – 75,7% не согласны/ 7,4% согласны / 17% сложно ответить;

Восток – 59,1% / 11,4% / 29,5%;

Юг – 65% / 12,1% / 22,9%;

Центр – 80,6% / 7,4% / 12%;

Запад – 91,4% / 0,4% / 8,2%;

По избирателям партий

Слуга народа – 84,7% не согласны / 4,9% согласны / 10,4% сложно ответить;

ОПЗЖ – 44,9% / 21,4 % / 33,8%;

Европейская солидарность – 94% / 1,9% / 4,2%;

Батькивщина – 84,3% / 3% / 12,7%.

Исследование проводилось с 29 июля по 4 августа. Лично опросили 2019 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%.

LIGA.net попросила Центр Разумкова рассказать, были ли у опроса спонсоры или заказчики.

Читайте также: Фантазии перед выборами или угрозы Украине. В Госдепе не верят, что Путин написал статью

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.