Данилов анонсировал новый формат сотрудничества с Польшей
10.09.2020, 17:24
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)
Руководители бюро нацбезопасности Украины и Польши планируют создать формат общения по типу Люблинского треугольника
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств наподобие Люблинского треугольника. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Как отмечается, собеседники подчеркнули конструктивный характер сотрудничества безопасности ведомств, несмотря на пандемию коронавируса.
По мнению Данилова и Солоха, приобщение литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.
- 28 июля было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.
- Следующая встреча в формате Люблинского треугольника запланирована на осень этого года, она должна пройти в Киеве.
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