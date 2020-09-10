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Данилов анонсировал новый формат сотрудничества с Польшей

10.09.2020, 17:24
Данилов анонсировал новый формат сотрудничества с Польшей - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Руководители бюро нацбезопасности Украины и Польши планируют создать формат общения по типу Люблинского треугольника

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств наподобие Люблинского треугольника. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Как отмечается, собеседники подчеркнули конструктивный характер сотрудничества безопасности ведомств, несмотря на пандемию коронавируса.

По мнению Данилова и Солоха, приобщение литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

  • 28 июля было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.
  • Следующая встреча в формате Люблинского треугольника запланирована на осень этого года, она должна пройти в Киеве.
Наталия Медведева
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