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Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, будем воевать и ни у кого спрашивать не станем

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 14:47
Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, будем воевать и ни у кого спрашивать не станем - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина вернет Крым и ей не нужно для этого чье-либо разрешение. Об этом Данилов сказал в комментарии Крым.Реалии.

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Секретарь СНБО заявил, что окопы, которые россияне роют в оккупированном Крыму им не помогут, а полуостров будет возвращен Украине.

"Я могу сказать: они (окопы. – Ред.) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – заявил Данилов.

Что касается поселившихся сейчас в Крыму россиян, Данилов заявил, что "они легко приехали и легко уедут".

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", – добавил Данилов.

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война Крым Алексей Данилов
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