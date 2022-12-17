Данилов: Если нужно будет за Крым воевать, будем воевать и ни у кого спрашивать не станем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина вернет Крым и ей не нужно для этого чье-либо разрешение. Об этом Данилов сказал в комментарии Крым.Реалии.

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Секретарь СНБО заявил, что окопы, которые россияне роют в оккупированном Крыму им не помогут, а полуостров будет возвращен Украине.

"Я могу сказать: они (окопы. – Ред.) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – заявил Данилов.

Что касается поселившихся сейчас в Крыму россиян, Данилов заявил, что "они легко приехали и легко уедут".

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", – добавил Данилов.

13 декабря Данилов заявил, что Россия не уйдет на Рождество, ВСУ выбьют оккупантов отовсюду, в том числе из Крыма.

15 декабря сообщалось, что оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов.

16 декабря Генштаб заявил, что россияне усилили охрану Северо-Крымского канала.

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