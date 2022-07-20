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Данилов: Контрразведка работает блестяще, мы можем услышать громкие новости

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 09:41
Данилов: Контрразведка работает блестяще, мы можем услышать громкие новости - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео Апостроф TV)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская контрразведка "блестяще" подготовилась к полномасштабной войне с Россией. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

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По его словам, контрразведка подготовилась к полномасштабному вторжению РФ и нейтрализовала множество людей, которые должны были "активизироваться" после 24 февраля. 

"Мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, особенно в последнее время, это впечатляет. И за это им большая благодарность и уважение. Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Таковы были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", — сказал Данилов. 

Читайте также: Данилов: Украина освободит все свои территории. Главная цель — уничтожение оккупантов 

Дмитрий Гриниченко
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война контрразведка Алексей Данилов
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