Данилов: Контрразведка работает блестяще, мы можем услышать громкие новости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская контрразведка "блестяще" подготовилась к полномасштабной войне с Россией. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

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По его словам, контрразведка подготовилась к полномасштабному вторжению РФ и нейтрализовала множество людей, которые должны были "активизироваться" после 24 февраля.

"Мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, особенно в последнее время, это впечатляет. И за это им большая благодарность и уважение. Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Таковы были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", — сказал Данилов.

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Дмитрий Гриниченко

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